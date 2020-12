Arriva nel Biellese Digital-Agility, l'app pensata per aiutare le persone con disabilità

Un’app per aiutare le persone con disabilità, consentendo loro di comunicare, conoscere, leggere e informarsi sul mondo che cambia. Questo il progetto denominato “Digital-Agility” portato avanti dalla Cooperativa Sociale Integrazione Biellese con il supporto di Anffas Biellese e dell’associazione “Ti Aiuto io” di Candelo. Alla guida della realizzazione dell’applicazione c’è Giuseppe Aleci, docente d'informatica all’istituto superiore “Gae Aulenti” di Biella.

“Abbiamo avviato i lavori all’inizio di quest’anno scolastico, coinvolgendo i ragazzi della 1°A “Geometri” - spiega il docente -. Tecnicamente la programmazione era abbastanza semplice e comunque rientrava nei nostri programmi scolastici. Diciamo che l’abbiamo un po’ adattata alle esigenze delle associazioni, che avevano necessità di un prodotto che consentisse l’accesso a tutta una serie d'informazioni con modalità semplificate. A lavori ultimati, con questa app sarà possibile accedere a collegamenti “whatsapp” con familiari e personale vario piuttosto che azionare dispositivi con il solo sguardo o connettersi con siti specializzati in maniera semplificata per reperire informazioni sull’emergenza sanitaria in corso”. E ancora: “L’app potrà facilitare la comunicazione non verbale e rendere fattibile un tour virtuale ai siti d’interesse, come luoghi di svago o dei punti di ristoro della Provincia di Biella. Siamo a un buon punto sulla tabella di marcia. Presto l’app sarà testata nel nostro istituto e in una scuola media inferiore di Cossato. Superato l’esame, sarà presentata ufficialmente in Regione”.

L’idea di fondo è di offrire a tutte le persone con disabilità uno strumento per organizzare al meglio la propria vita, attraverso l’utilizzo di telefoni cellulari, di tablet e di computer. In questo senso le associazioni hanno avviato una raccolta fondi per sostenere il progetto, che dovrebbe vedere la luce nella primavera del 2021. Le donazioni saranno quindi utilizzare per realizzare materialmente l’app, sensibilizzare le persone con disabilità e promuovere attraverso diversi canali la conoscenza del nuovo strumento digitale. Per farlo ci si può rivolgere direttamente alle sedi delle due associazione (acquistando vari prodotti, magari natalizi) oppure accedendo alla piattaforma online “buonacausa.org” dove è possibile effettuare donazioni in denaro. L’iniziativa ha ottenuto la manifestazione d’interesse da parte della Città di Biella.