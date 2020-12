Bilancio, tasse, Dup e convenzioni: Convocato il consiglio comunale a Donato

È stato convocato per le 19 di lunedì 21 dicembre il consiglio comunale a Donato, che si svolgerà nel salone dell'ex società operaia in una seduta a porte chiuse. All'ordine del giorno alcune variazioni di bilancio, l'approvazione del Piano economico finanziario 2020 predisposto da Cosrab, l'approvazione delle aliquote per il 2021 sull'IMU, l'approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2021/ 2023. E ancora l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione per il prossimo triennio, il rinnovo della convenzione per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio, la sdemanializzazione dei terreni comunali ad uso civico, la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenuta dal Comune di Donato e, infine, la nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria per gli anni 2021/2023.