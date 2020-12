Edilnol Pallacanestro Biella-2B Control Trapani, il prepartita

Terza partita in otto giorni per Edilnol Pallacanestro Biella che domani torna in campo: al Biella Forum, alle ore 12, i rossoblu ospiteranno la B2 Control Trapani, nel match valido per l'ottava giornata di Serie A2 Old Wild West.



La formazione guidata da coach Parente, con due gare vinte su sei disputate, è una squadra esperta e strutturata, con un ottimo nucleo confermato rispetto allo scorso anno e giocatori di grande impatto per la categoria: Renzi e Corbett sono le due punte di diamante della squadra siciliana, mentre Mollura e Spizzichini sono giocatori dalla grande solidità ed energia difensiva. L'ago della bilancia per Trapani potrà essere il nuovo arrivato Miller, mentre sarà assente per squalifica il playmaker titolare Palermo, sostituito dai due giovani under Basciano ed Erkmaa.

Per i ragazzi di coach Squarcina poco tempo per riposare: a meno di tre giorni dall'ultima gara disputata, tornano in campo con la voglia di riscattarsi tra le mura amiche del Biella Forum.

La parola ai protagonisti Alessandro Pogliaghi (Assistant Coach Edilnol Biella): “Arriviamo alla partita di domani dopo due brutte prestazioni. Abbiamo avuto poco tempo per recuperare le energie ma metteremo tutto quello che abbiamo in campo per vincere. Trapani è una squadra esperta con due giocatori chiave come Renzi e Corbett che hanno avuto un inizio di campionato ottimo, limitare le loro iniziative sarà la chiave del match”.

Matteo Pollone: “La partita di domani sarà molto importante, arriviamo da due sconfitte e dobbiamo trovare il modo di approcciarci al meglio alla gara, partendo subito forte per provare a risollevarci da questo momento. Trapani è una squadra forte, con giocatori di esperienza, tra cui Corbett, giocatore navigato per la categoria e Renzi che ha iniziato al meglio la stagione con circa 20 punti di media”.