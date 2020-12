Veneta Cucine e Miglietti Arreda, le aperture durante le festività natalizie

Aperture straordinarie per gli showroom di Miglietti. Questa domenica, il centro Veneta Cucine di via Cavour 28 a Gaglianico sarà aperto al pomeriggio, dalle 15 alle 19. Un'occasione per scoprire gli svariati modelli presenti, realizzati secondo alti standard qualitativi e nel segno delle nuove tendenze.

Il giorno della Vigilia di Natale e tutti i giorni festivi successivi, i due centri saranno chiusi, ma riapriranno i giorni 28, 29 e 30 dicembre. Il centro Veneta Cucine by Miglietti si trova in Via Cavour 28. Miglietti Arreda vi aspetta invece in Via Ivrea, 55 a Biella.