Bottega La Pecora Nera: qualità tutta biellese

La Bottega La Pecora Nera nasce dalla volontà di fondere la qualità della materia prima con l’intenzione di offrire prodotti a “km 0”. Tra le specialità della bottega troviamo: ortofrutta fresca, sughi, salse, marmellate, conserve ed altri prodotti tipici del nostro territorio. Il tutto rigorosamente a “km 0” oltre che, nella maggior parte dei casi, bio. Attenzione anche alla convenienza per chi acquista, con il giusto riconoscimento al lavoro dei produttori locali ma senza l’aumento dei prezzi dovuto ai tanti passaggi della filiera commerciale.

Per un regalo di Natale originale e sopratutto di qualità, la Bottega La Pecora Nera offre cesti formato regalo con la possibilità di inserire all’interno ciò che più si preferisce tra i tanti prodotti presenti in negozio. Scoprendo le prelibatezze si potrà inoltre conoscere più da vicino il progetto sociale per il quale è nata la cooperativa.

La Pecora Nera e i suoi ottimi prodotti vi aspettano tutti i giorni, fino al 24 dicembre, dalle 9 alle 19 in Via Galiberti 39/c a Biella.

Per info: 015 099 3339 - Facebook: Bottega La Pecora Nera - Gruppo: La Pecora Nera e i suoi amici.