Upb Educa, i quadri votivi del Santuario di Oropa al centro del nuovo incontro online

Terzo appuntamento con gli Incontri del pomeriggio di Upb Educa. Lunedì 21 dicembre alle 16, andrà in onda sulla pagina Facebook la diretta dal titolo “Regina del Monte di Oropa prega per noi”, ex voto in tempo di guerra a cura di Federico Zorio. Gli ex voto sono testimonianze di fede, ma raccontano anche un pezzo della storia di chi li ha offerti. La conferenza tratterà dei quadri votivi che si trovano al Santuario di Oropa. Quadri che gli ex-combattenti della grande guerra, ritornati a casa, hanno portato alla Madonna Nera per ringraziamento. Si tratta di dipinti su cartone o su lamierino, alcuni sono ben conservati altri meno. Sono di fattura semplice, ma il pittore è riuscito a individuare con esattezza l'episodio di cui è stato protagonista il militare.