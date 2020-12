Incidente alla rotonda di via Cottolengo, auto bloccata da un camion FOTO

Incidente alla rotonda di via Cottolengo a Biella nel primo pomeriggio di oggi, 19 dicembre. Per cause al vaglio della Polizia Stradale e della Polizia di Stato intervenute sul posto, un camion stava svoltando in corso San Maurizio senza rendersi conto dell'auto che si trovava proprio alla sua destra.

Nello sterzare il tir ha bloccato l'auto, rimasta incastrata tra il mezzo e il guardrail. Per la messa in sicurezza dei mezzi sono intervenute due squadre di Vigili del Fuoco. Gli operatori del 118, invece, si sono occupati della passeggera della vettura, che a causa dello spavento avrebbe accusato un malore. Nessuno dei coinvolti avrebbe comunque riportato ferite a causa dell'impatto. Poco dopo sono giunti gli agenti della Polizia Locale, per regolare la viabilità durante i rilievi della Stradale.