Furto a Lessona, forzano la finestra ed entrano in casa. Bottino d'oro per i ladri

Hanno forzato la finestra della cucina e sono entrati in casa per compiere il furto. L'episodio è successo nella notte tra il 17 e il 18 dicembre in un'abitazione di Lessona. Una volta dentro all'abitazione, i topi d'appartamento hanno messo a soqquadro le stanze per poi asportare alcuni monili in oro. L'inquilina, ignara di quanto stava accadendo mentre dormiva nell'altra stanza, si è accorta della visita dei ladri al suo risveglio e non ha potuto fare altro che rivolgersi alle forze dell'ordine.