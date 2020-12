Esce di strada e finisce contro il muro, Polizia e 118 in azione FOTO

Non sono note, al momento, le condizioni di conducente ed eventuali passeggeri della Hyundai che poco fa, nella mattinata di oggi 19 dicembre, è finita fuori carreggiata in strada al Cimitero del Vandorno a Biella. Per cause da accertare, l'automobilista ha perso il controllo dell'auto finendo contro un muro a bordo strada. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della Polizia. A quest'ultima il compito di stabilire cause e dinamiche dell'accaduto.