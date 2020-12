Comunità ponderanese in lutto per il suo ex sindaco Franco Vallivero

Si è spento nel pomeriggio di oggi, 19 dicembre, all'età di 65 anni Franco Vallivero, sindaco di Ponderano dal 2004 al 2014. A stroncarlo un male incurabile per cui soffriva da mesi.

Noto a Ponderano anche per la sua attività di idraulico, lascia la moglie Chiara, il fratello Ivano e la nipote Luisa, oltre a tutti i suoi parenti e a coloro che lo avevano conosciuto.

"Era una brava persona - lo ricorda l'attuale primo cittadino di Ponderano, Roberto Locca -. Metteva entusiasmo in ogni cosa che faceva, era di animo puro. Lo conoscevo da tempo grazie alla nostra passione in comune per le moto, oltre che nella vita amministrativa".