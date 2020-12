Strona, l'associazione Insieme per Crescere in piazza per Telethon

Torna anche a Strona il Cuore di cioccolato Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Per tutta la giornata di oggi, 19 dicembre, il banchetto solidale sarà presente in piazza del Municipio e stasera di fronte alla chiesa parrocchiale. L'iniziativa è a cura dell'associazione Insieme per Crescere: "Si tratta di un gruppo di genitori molto attivo sul territorio - spiega il sindaco Davide Cappio - che si occupa di aiutare l'amministrazione comunale a sostenere diverse campagne solidali, tra cui questa a favore di Telethon. Tutte le associazioni del nostro territorio sono molto attive nel campo sociale, perciò ben vengano tutte queste iniziative benefiche, non solo nel periodo di Natale ma durante tutto l'anno, mantenendo un pensiero a "365 giorni" verso coloro che sono in difficoltà". Alla luce dell’attuale emergenza in corso, la distribuzione verrà effettuata in sicurezza e nel rispetto delle norme in vigore.