"Acqua, un dono prezioso", Images 2020 all'Ospedale di Biella

Parte oggi, sabato 19 dicembre, Images 2020, l'appuntamento di ogni anno con la mostra fotografica collettiva organizzata da Fotoclub Biella.

Fino al prossimo 17 gennaio le opere saranno esposte nell'atrio dell'Ospedale di Biella con ingresso gratuito e saranno anche visibili on line sul sito www.fotoclubbiella.it .

Quest'anno il tema è "Acqua, un dono prezioso". "Images è una tradizione - si legge sulla pagina Facebook di Fotoclub Biella - che a partire dal 1985 è nata per condividere non solo la visione delle fotografie ma anche per esprimere, attraverso una mostra collettiva il piacere di ritrovarsi. Non potevamo mancare quest'anno! Restate collegati".