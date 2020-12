Uffici postali sotto la lente d'ingrandimento: cittadini esausti per le lunghe code di attesa

Lunghe code, cittadini imbufaliti, anziani al freddo, questa è la situazione che si presenta in molti comune del Biellese, per l'effetto riduzione orari di apertura sedi degli uffici postali. E questo ormai si protrae da mesi. Appare evidente che si soffra di una carenza di personale. "Infatti -precisano in una lettera inviata alla sede centrale di Poste italiane dalle organizzazioni sindacali- l'attuale condizione di razionalizzazione degli Uffici Postali, (aperture a tre giorni, ecc) non è motivata, a nostro parere, dal timore di diffondere il contagio Covid ma bensì dalla scarsa quantità di personale appunto, presente negli uffici postali. Questa condizione genera una serie di effetti negativi e disagi nei confronti del personale applicato negli UP e in più, il basso numero di sedi aperte ottiene l'effetto di concentrare la clientela in quelle residue, con pericolosi assembramenti che possono effettivamente produrre la diffusione del contagio".

Da quanto riferiscono i sindacati anche la "quota 100" ha un effetto importante così come a livello di sportelli, gli operatori non verrebbero sostituiti con nuove assunzioni. "Non basta il passaggio da portalettere allo sportello, sono numeri piccoli -precisano dalla SLP Cisl di Biella-. L'azienda sta provando a fare assunzioni esterne in maniera frettolosa e affannosa. Questo non sopperisce la mancanza di personale. Siamo sotto organico e con il Covid sono stati razionalizzati gli uffici in alcuni casi eliminando i turni pomeridiani".

L'azienda aveva promesso il ritorno alla normalità entro il mese di ottobre poi, l'arrivo della seconda ondata della pandemia ha stravolto il piano. Per questa serie di motivazioni le organizzazioni sindacali di SLP-CISL, SLC-CGIL, UILPOSTE-UIL, FAILP-CISAL, CONFSAL COM, FNC-UGL COM.NI hanno richiesto un incontro urgente "per la riapertura di tutti gli uffici postali, ripristinando la condizione pre-Covid, anche per individuare correttamente le reali esigenze di personale di Mercato Privati e predisporre una opportuna copertura".

"Noi come SLP Cisl e SLC Cgil -precisano da Biella- abbiamo chiesto un incontro con la filiale della Città per discutere sulle varie problematiche. I tempi di assunzione sono lunghi per il periodo di formazione e affiancamento ad un operatore per un periodo di qualche mese. Anche a Biella siamo d'accordo che sia giusto aprire tutto per le necessità presenti nelle varie sedi". Si resta in attesa di ulteriori sviluppi che si sperano siano concretizzati in tempi brevi. L'inverno è ormai arrivato, i cittadini non possono permettersi lunghe code al freddo e gelo. Per non parlare di anziani e disabili.