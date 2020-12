A Pollone le panchine della vita

Il rosso per diffondere il messaggio di tutela delle donne troppo spesso vittime di maltrattamenti e violenze. Il rosa per ricordare la vita delle donne ammalate di tumore al seno e l'importanza della prevenzione contro questa malattia. Il ghiaccio per ringraziare gli eroi della lotta al covid-19: medici, infermieri, operatori delle case di riposo che, con la loro dedizione, in questi mesi hanno difeso e salvato la vita dei loro pazienti, spesso sacrificando la loro.

Con questi tre colori sono state ridipinte 4 panchine in piazza San Rocco a Pollone, nell'ambito di un progetto con cui il Comune ha effettuato la manutenzione delle 20 bacheche e 30 panchine presenti in paese.

Sabato scorso, l'Amministrazione ha presentato il progetto, alla presenza di esponenti biellesi del Centro Antiviolenza, della LILT e degli Amici dell'Ospedale. "Durante tutto l'anno - dichiara il sindaco Sandro Bonino - Piazza San Rocco, con le sue panchine, è luogo di sosta dove sedersi e riposarsi. Da oggi è anche luogo di riflessione perché le panchine sono colorate in modo diverso ma hanno un unico denominatore: la vita".

Accanto ogni panchina è stata posta un targa, scoperta e benedetta dal parroco Don Luca durante la cerimonia. "La carezza di un cuore nobile per cancellare il dolore di un'anima ferita" per dire NO alla violenza sulle donne. "Pollone....In rosa, insieme per intervenire. Per te donna prenditi una sosta, la tua vita è preziosa. Abbine cura" per la prevenzione del tumore al seno. "Al dolente ricordo di quelle mani che troppo presto ci sono sfuggite" in onore del personale sanitario.

Il sindaco Bonino ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto: "Grazie a tutte le associazioni presenti, ai fratelli Ploner della Tecnomeccanica Biellese da noi interpellati, che non hanno esitato ad offrire totem e targhe, l'impresa Casalinuovo per la collaborazione alle operazioni di posa, e tutta l'Amministrazione Comunale, in particolare chi si è dedicato a questo progetto".