Camosci tra la neve al Piancone di Portula, il video di un nostro lettore

Curiosi incontri mattutini in Val Sessera. Nel video inviatoci da un nostro lettore, si vede chiaramente un camoscio sbucare dai boschi e avvicinarsi alle auto, per poi girare intorno alla centrale del Piancone, a Portula. Sullo sfondo, in lontananza, è possibile scorgerne un altro esemplare, che per pochi secondi appare per poi dileguarsi nella natura innevata.