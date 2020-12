Risoluzione fallimento Belletti Bona, i consiglieri del PD: "Eredità della Giunta Cavicchioli"

"Il mese di dicembre sembra particolarmente foriero di buoni riscontri per questa Amministrazione Comunale: l’ottenimento del riconoscimento di Biella Città Alpina nell’anno 2021 ed il consistente pacchetto economico derivante dal “lascito Belletti Bona” sono ottime notizie per la Città ed ovviamente ci rallegrano perché frutto di azioni ed iniziative intraprese nel trascorso quinquennio a guida Cavicchioli". A parlare sono i consiglieri di minoranza del PD Marta Bruschi, Mohamed Es Sakhet, Manuela Mazza, Paolo Rizzo e Valeria Varnero, che intervengono in merito ai 3 milioni destinati al comune di Biella a seguito della risoluzione del fallimento del Belletti Bona.

"Nello specifico, la delicata questione riferita alla procedura di vendita della casa di riposo (avvenuta attraverso un bando pubblico e non con trattativa diretta) era stata seguita dal Sindaco Cavicchioli, insieme agli Assessori alle Finanze Gaido ed ai Servizi Sociali Salivotti: la maggiore valutazione economica risultante dall'operazione di mercato aveva determinato un saldo positivo utilizzato dal curatore fallimentare per ripianare i debiti ma aveva anche creato un’eccedenza da ripartire secondo i dettami dello statuto della fondazione.

Così da dare continuità alle intenzioni dei benefattori Belletti e Bona attraverso iniziative di sostegno mirato alle necessità e progetti intrapresi dal settore dei servizi sociali. Certamente questo difficile anno ha aggravato tanti bisogni: vigileremo e saremo propositivi riguardo a progetti utili ed innovativi ora maggiormente sviluppabili con questo importante stanziamento. Innegabilmente si tratta dell’ennesima eredità che la precedente Amministrazione ha lasciato come frutto di tanto lavoro e poche parole. Ma a vantaggio di tutta la città, come testimoniano gli atti".