La Locanda del Santuario di San Giovanni e il Campanun scelti per le riprese del film The Grand Bolero

Si è congedata questa mattina, 18 dicembre, la compagnia di attori che in questi due giorni è stata ospitata alla Locanda del Santuario di San Giovanni d’Andorno per girare alcune scene del film “The Grand Bolero”. Tutto ha avuto inizio quest’estate: “Grazie al produttore del film Fulvio Biavaschi, che vive a Milano ma ha una seconda casa in frazione Valmosca di Campiglia - spiega la titolare Roberta Zedda - siamo stati contattati dalla compagnia milanese. Alcune scene avrebbero dovuto essere girate nella zona del Santuario, ma a causa dell’alluvione i giorni delle riprese sono stati ridotti”. Lo staff è stato ospitato alla Locanda e le riprese hanno coinvolto anche l’affascinante Campanun.

Il film, che uscirà a giugno 2021, racconta la vicenda di una restauratrice d’organi che, nonostante il lockdown e la pandemia, porta avanti il suo lavoro scegliendo di rimanere nell’edificio in cui sta restaurando un antico strumento. “Tutti gli attori e lo staff hanno apprezzato il luogo - racconta Bruno Feligini di InnFood - perché è uno spazio immerso nella natura, in cui si mangia e si vive bene”. Il film, diretto da Gabriele Fabbro, vedrà protagonista Lidia Vitale, affiancata da una giovanissima Ludovica Mancini. Una storia tutta al femminile ai tempi del coronavirus.