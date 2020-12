Scontro tra due auto a Vigliano, conducenti illesi

Incidente a Vigliano intorno alle 20 di ieri sera, 17 dicembre. Protagonisti dello scontro, avvenuto all'incrocio tra via Milano e via Garibaldi, un 21enne a bordo di una Lancia Y e un 71enne su una Ford Focus, entrambi residenti in paese. Nessuno dei due è rimasto ferito, tanto che hanno deciso di compilare il modulo di costatazione amichevole mentre le forze dell'ordine regolavano il traffico.