Biella: Tamponamento a catena sul ponte della tangenziale

Sarebbero tre le auto coinvolte in un tamponamento avvenuto poco fa, nella serata di oggi 18 dicembre. Per cause da accertare, una vettura ne ha tamponata un'altra, rimanendo a sua volta tamponata. A rilievi e viabilità ci hanno pensato gli agenti della Polizia di Biella, mentre gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti per uno dei conducenti, che dai primi riscontri avrebbe accusato un colpo di frusta.