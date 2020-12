Strada Trossi chiusa in uscita dalla città per un incidente avvenuto intorno alle 13,45. Ad urtarsi, la cui dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale di Biella, sono stati un'auto e un camioncino. E' arrivata anche un'ambulanza del 118. Gli agenti hanno chiuso il traffico per consentire i soccorsi ai feriti e per i rilievi di rito. Il traffico è stato poi riaperto dopo un'ora circa ma non ha evitato le lunghe code.

---Seguiranno eventuali aggiornamenti---