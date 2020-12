Biella - Evacuata la palazzina per pericolo scoppio, maxi sanzione e denuncia per un biellese

E' stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e sanzionato pesantemente l'uomo che si era rifiutato di abbandonare il proprio alloggio a seguito della richiesta di evacuazione dei Vigili del Fuoco. Il fatto risale al 27 novembre scorso quando alle 16 i Vigili del Fuoco erano stati allertati per una fuga di gas.

L'intervento in via Quintino Sella nello stabile di proprietà del comune di Biella aveva coinvolto anche la Polizia locale e destato molte preoccupazioni per un possibile scoppio. A seguito dell'evacuazione della casa e di quelle adiacenti, l'uomo però si era barricato in casa, ritardando così le operazioni di soccorso.

I pompieri poi, erano riusciti ugualmente ad irrompere nell'appartamento saturo di gas evitando pericoli maggiori. Alla base di questa situazione il biellese è stato denunciato dalla Polizia locale per interruzione di pubblico servizio e sanzionato per una cifra di 2 mila euro.

