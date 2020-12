Benna: Fa incidente e si allontana, 22enne biellese nei guai

Nessun ferito nell'incidente avvenuto ieri, 17 dicembre, in via Garibaldi a Benna. Due auto si sono scontrate per cause da accertare: nell'impatto una delle due è risultata non marciante e per questo recuperata dal carroattrezzi. La conducente dell'altra auto, una 22enne biellese, si è invece allontanata senza fermarsi. Rintracciata dai militari, ha dichiarato di essersi spaventata e per questo data alla fuga. Ora rischia un deferimento.