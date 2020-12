Le 15 lettere di Michele, cittadino biellese che scrive all'ospedale dall'inizio della pandemia

"Questa è una storia. Quella del signor Michele. La raccontiamo perché lo tsunami del covid nelle nostre vite non porta solo dolore ma anche scoperte... delle nostre potenzialità, in cui forse non crediamo mai abbastanza, di che cosa possono essere capaci le persone intorno a noi, di come rispondono alle necessità o di come si sentono chiamate a fare del bene anche se nessuno glielo chiede".

Inizia così il racconto, che Asl Biella ha postato sulla sua pagina Facebook, del cittadino biellese che dall'inizio della pandemia ha scritto e inviato 15 lettere all'ospedale di Ponderano, per sostenerlo con un gesto e con le sue parole.