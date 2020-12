Cavaglià, sabato Open Day telematico dell'Istituto Comprensivo

L'emergenza sanitaria continua e anche a Cavaglià l'Open Day del prossimo anno scolastico, organizzato dall'Istituto Comprensivo per sabato 19 dicembre, si terrà in modalità telematica.

Dalle 9 alle 10, oppure dalle 11 alle 12, ci sarà la presentazione dei singoli plessi: sul sito https://www.istitutocomprensivo-cavaglia.edu.it/pagina/143/open-day si trovano le scuole dell'Istituto Comprensivo di Cavaglià con i relativi link per partecipare al tour virtuale. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 16, oppure, dalle 18 alle 19, ci sarà la presentazione generale della dirigente.

Tempi di covid-19 ed il Comune di Cavaglià ha previsto la distribuzione, in favore dei residenti in paese in condizione di disagio economico, di un contributo "una tantum" sotto forma di buoni spesa da utilizzare per acquistare generi alimentari (esclusi alcolici), prodotti per l’igiene della casa e personali, prodotti farmaceutici o parafarmaceutici, presso gli esercizi commerciali di Cavaglià, che si renderanno disponibili, e che saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Sullo stesso sito comunale, al link http://www.comune.cavaglia.bi.it/node/569 , si possono consultare e scaricare l'avviso e il modello di domanda dei buoni spesa. Fino a lunedì 21 dicembre, le domande devono essere inviate all'ufficio protocollo comunale all'indirizzo pec cavaglia@pec.ptbiellese.it , mail ssoc.cavaglia@ptb.provincia.biella.it . Per i cittadini sprovvisti di caselle pec o mail, è possibile telefonare allo Sportello del Cittadino al 3477807689 dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì.

"I buoni saranno assegnate secondo un criterio non cronologico, - sottolinea l'Amministrazione Comunale - per cui è del tutto inutile intasare nei primi giorni i canali di richiesta".