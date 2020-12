Verso il nuovo Dpcm, l’Oms avverte: “A Natale state a casa”

Natale è alle porte e al governo “prudenza” sembra essere la parola d’ordine. “Le misure che stiamo definendo prevedono un irrigidimento significativo tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio” ha anticipato il Ministro Salute, Roberto Speranza, durante l’incontro organizzato dalla Federazione nazionale degli ordini di medici e odontoiatri.

Per avere totale certezza circa le misure che dovremo adottare tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio dobbiamo però attendere il nuovo Dpcm che, molto probabilmente, sarà annunciato dal premier Conte in serata. Per il momento l’ipotesi più probabile resta zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione negli altri.