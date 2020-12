Valdengo, Pella scrive ai cittadini: “Stanziati 25mila euro per l’acquisto di dosi di vaccino nel 2021, se sarà necessario”

Riceviamo e pubblichiamo una lettera del sindaco Roberto Pella indirizzata ai cittadini del paese.

Questo il contenuto: "Scrivo questa lettera per raggiungervi tutti con il mio più caloroso Augurio di Buon Natale e Serene Festività, affinché possiate trascorrere dei giorni felici, stretti nell’affetto dei vostri cari, parenti e amici. L’anno che sta per concludersi ci ha messo di fronte a una prova veramente dura e dolorosa, a causa della quale anche Valdengo ha subito la perdita di nostri concittadini.

Vorrei qui ricordare, per il tramite di queste righe, il notaio Paolo Tavolaccini, per quindici anni sindaco di Valdengo, e rivolgergli ancora un ringraziamento, a nome di tutta la cittadinanza, per la sua dedizione e la visione che ha saputo imprimere al nostro territorio. Purtroppo ancora oggi la pandemia, nelle sue conseguenze a livello socioeconomico, non accenna a mollare: sono consapevole che rialzarsi non sarà semplice e che ritrovare la speranza e lo slancio laborioso che ci contraddistinguono richiederà energie, certezze, fiducia reciproca. Vorrei per questo assicurarvi che continueremo a impegnarci al massimo per contrastare sentimenti negativi e ricadute, per superare le fragilità senza lasciare indietro nessuno e per contribuire con nuove idee e soluzioni alla ripresa delle attività, della vita sociale, della scuola. Le avevamo aperte in anticipo a Valdengo, le scuole insieme all’asilo nido e alla scuola materna, proprio per dare un messaggio forte, un segnale di quanto teniamo alla nostra comunità più importante, quella che abbiamo il dovere di custodire, la comunità dei più giovani cittadini che deve poter crescere, istruirsi e trovare un terreno fertile nel nostro Paese per dare frutto. La seconda ondata pandemica, tuttavia, non ci ha risparmiato e abbiamo dovuto nuovamente subire qualche battuta d’arresto. Ci auguriamo che dal 7 gennaio possano riprendere le scuole di ogni ordine e grado, per tutti gli studenti di Valdengo, in presenza: ne sentiamo tutti la necessità e l’urgenza.

Come consuetudine dei miei mandati da primo cittadino, con l’ultima variazione di bilancio è stata destinata l’indennità di Sindaco, pari a 18mila euro circa, alle Associazioni che operano nel e per il nostro paese, così distribuita: € 3.500,00 per borse di studio agli studenti delle scuole di Valdengo, € 2.000,00 totali all’Istituto Comprensivo di Valdengo per la scuola primaria (elementare) e per scuola secondaria di primo grado (media) di Valdengo, € 1.000,00 a ciascuna all’Associazione Agricoltori, all’Associazione Aiuti Umanitari di Valdengo, all’A.S.D. Fulgor Valdengo, all’A.S.D. Fulgor Ronco Valdengo per il settore giovanile, all’Associazione Filarmonica di Valdengo, all’Associazione Gruppo Amici Ciclismo di Valdengo, all’Associazione Gruppo Amici Sportivi di Valdengo, all’Associazione Turistica Pro Loco di Valdengo, all’ Associazione Winter Brich – Valdengo, al Gruppo Alpini di Valdengo, alla Parrocchia e Oratorio di Valdengo, € 500,00 a ciascuno all’ Associazione Vigili del Fuoco di Cossato, alla Croce Rossa Italiana – Delegazione di Cossato, al Fondo Edo Tempia di Biella ed alla LILT Delegazione di Biella. Voglio ringraziare il Consiglio comunale tutto che continua a sostenere, anno dopo anno, dal 2014, questa mia scelta.

Inoltre, nella stessa sede, la nostra Amministrazione ha unanimemente deciso di stanziare la somma di 25mila euro per l’acquisto di dosi di vaccino nel 2021, se sarà necessario. In attesa di prendere visione del piano vaccinale predisposto dal Governo e dalla Regione, abbiamo deciso di accantonare una cifra congrua del nostro bilancio per assicurare a tutta la popolazione l’opportunità di sottoporsi alla vaccinazione gratuitamente. Tutti i Valdenghesi avranno questa possibilità e, se si presenterà l’esigenza di copertura parziale del costo, sarà il Comune a provvedervi integralmente. Siamo convinti che, dal punto di vista sanitario, la risposta più efficace - plausibilmente definitiva - a questa pandemia proverrà presto dalla ricerca e dalla scienza, con la validazione del vaccino: sulla base dei principi e delle soluzioni adottate a tutela della salute di tutti dagli organismi preposti prenderemo ogni decisione futura in merito.

Dopo questi lunghi mesi di attività, sento di esprimere pubblicamente profonda gratitudine e riconoscenza a tutti i membri del Consiglio comunale: al vicesindaco Sergio, all’assessore Elena, a Elisabetta, Luciana, Carlo, Eugenio, Federico, Giorgio, Paolo. Al Presidente Paolo Tumiati, all’insegnamento che ci ha lasciato e alla testimonianza che sempre ci accompagna, un pensiero commosso e colmo di affetto.

Ai dipendenti del Comune di Valdengo, ai tanti volontari, alle associazioni e a tutti coloro che hanno sostenuto e supportato concretamente l’azione messa in campo dall’Amministrazione per fronteggiare questa emergenza: grazie per non esservi arresi mai, neanche per un giorno, e per essere una squadra unita e impegnata per il bene comune. Sono sicuro che, finalmente, potranno tornare Valdengo in Festa, la nostra Festa di San Biagio, le cene con gli Amici Sportivi, gli Alpini e l’Oratorio, le celebrazioni con gli agricoltori, i pranzi di festa e le gite con gli anziani, i Concerti della Banda Filarmonica, il pubblico delle partite, delle corse in bici o delle camminate, gli incontri culturali in Biblioteca, le feste della scuola dell’infanzia, dell’asilo nido e dell’istituto Comprensivo di Valdengo… E sarà più bello di sempre! Per questo conto ancora su di noi, sulla nostra forza e sul nostro altruismo, perché possiamo, il più presto possibile, lasciarci alle spalle gli avvenimenti tristi del 2020. Insieme abbiamo resistito nei mesi più duri e insieme soma pù fòrt parché Vadeng ’l’è ’l pais pù bèl dal mund!”.