Pedemontana, il presidente della Provincia di Vercelli: "Bisogna fare presto"

Il presidente della Provincia di Vercelli Eraldo Botta, consapevole dell’importanza che la realizzazione del tratto Masserano-Ghemme della Pedemontana piemontese riveste per il territorio e, in particolare, per tutto il sistema economico e produttivo, ha ritenuto di incontrare i soggetti maggiormente coinvolti per capire quali azioni possano essere intraprese per accelerare il compimento dell’opera.

"Bisogna fare presto - dice il Presidente - le aziende stanno esaurendo le forze e il Paese ha il dovere di dare risposte immediate. Si parla di quest’opera da quarant’anni, non si può continuare a prendere in giro chi lavora e investe sul nostro territorio. Mercoledì prossimo incontrerò la Regione, Anas, i Sindaci coinvolti e, insieme all’onorevole Tiramani e al Presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia Filippa, cercheremo di elaborare una strategia per evitare che, come ventilato, si incomincino i lavori nel 2023. Sono d’accordissimo con il Presidente Filippa quando afferma che la burocrazia non può più essere l’ostacolo alla sviluppo e all’esistenza di chi con coraggio e cuore continua a credere nel nostro territorio. è ora che chi può fare qualcosa lo faccia".