Nuovo Decreto Natale, ecco le misure varate dal Governo

Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio in tutto il paese, e quindi anche a Biella, varranno a tutti gli effetti le regole relative alla zona rossa. Sarà quindi vietato uscire di casa se non per comprovate esigenze di salute, di lavoro o di particolari necessità. Servirà in ogni caso l’autocertificazione. I negozi al dettaglio, esclusi alimentari e farmacie, saranno chiusi così come bar e ristoranti, che però potranno offrire il servizio da asporto e di consegna a domicilio fino alle ore 22.

Sono queste alcune delle regole del nuovo Decreto Natale, che il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva. A breve il premier Giuseppe Conte spiegherà in diretta da Palazzo Chigi tutti i dettagli del decreto.

Nei restanti giorni, ovvero il 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, saranno in vigore le regole relative alla zona arancione. Non si potrà pertanto uscire dal proprio Comune se non per comprovate esigenze di salute, di lavoro o di particolari necessità, per dimostrare le quali occorrerà sempre e comunque munirsi di autocertificazione. I negozi resteranno aperti mentre invece bar e ristoranti rimarranno chiusi, ma con la possibilità di ordinare cibo a domicilio o d’asporto.

Importante, però, è l’eccezione per quanto riguarda gli spostamenti tra comuni durante i giorni in zona arancione: si potrà infatti uscire dal proprio Comune purché quest’ultimo non superi i 5000 abitanti e purché il comune di destinazione non disti oltre i 30 chilometri.

È concesso inoltre uscire dalla propria abitazione, anche nel periodo “zona rossa”, per fare visita a parenti e amici, adottando alcune semplici regole: non ci si può spostare in più di due persone (fatta eccezione per figli minori di 14 anni o persone disabili/non autosufficienti), è possibile visitarli una sola volta al giorno e, infine, ci si può recare verso una sola abitazione collocata nella medesima regione.