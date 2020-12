Dal Lions Host di Biella in dono pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà

Il Lions Host di Biella ha voluto dedicare un pensiero alle persone meno fortunate residenti nel Comune di Biella donando generi alimentari in vista delle festività natalizie. Da sempre vicino all’amministrazione con varie iniziative ormai da anni, l'ultimo in ordine di tempo l'arredo del terzo alloggio di seconda accoglienza al Vernato, il club dimostra la sua vicinanza alle persone più bisognose.

Nella foto il momento della consegna del "pacco tipo" preparato dal Circolo Sociale. “Ringrazio il Lions Host di Biella per questo ennesimo gesto di solidarietà – dice l’assessore Isabella Scaramuzzi -, il club anche per Natale ha voluto compiere un gesto di vicinanza a quelle famiglie che si trovano in difficoltà. Un ringraziamento anche a Elion Keci e allo staff del Circolo Sociale che hanno collaborato per la realizzazione dei pacchi da consegnare”.