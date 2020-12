Agribertocchi Orzinuovi- Edilnol Pallacanestro Biella, il prepartita

Turno infrasettimanale per Edilnol Pallacanestro Biella che stasera alle 20,30 affronterà in trasferta l'Agribertocchi Orzinuovi, nel recupero della prima giornata di campionato di Serie A2 Old Wild West. La squadra di coach Corbani, con tanti giocatori di esperienza per la categoria, è ancora a zero punti in classifica e cercherà di conquistare la prima vittoria in campionato tra le mura amiche del PalaBertocchi. Voglia di riscatto anche per i rossoblu di coach Squarcina: energia, lucidità e durezza le parole chiave per affrontare il match. Palla a due domani sera alle 20:30, in diretta su LNP PASS.

I ROSTER Edilnol Pallacanestro Biella: 1 Nicola Berdini, 3 Niccolò Moretti, 8 Gianmarco Bertetti, 9 Marco Laganà (C), 10 Simone Barbante, 11 Federico Miaschi, 16 Luca Vincini, 18 Jakub Wojciechowski, 20 Matteo Pollone, 23 Deontae Hawkins, 55 Lazar Lugic. Allenatore: Iacopo Squarcina. Assistenti: Andrea Niccolai, Alessandro Pogliaghi.

Agribertocchi Orzinuovi: 3 Marco Rupil, 6 Anthony Miles, 8 Martino Mastellari, 10 Kurt Cassar, 11 Francesco Guerra, 12 Francesco Galmarini, 13 Matteo Martini, 31 Tilliander Ludwig, 32 Giacomo Zilli, 33 Wickramanayake Nichol Jason, 45 Marco Spanghero, 88 Hollis Damian. Allenatore: Fabio Corbani. Assistente: Andrea Vincenzutto.

PAROLA AI PROTAGONISTI Alessandro Pogliaghi, Assistant Coach: “Orzinuovi non ha iniziato bene in termini di risultati, ma ha disputato tre gare di alto livello conducendo per ampi tratti in ogni match. Vorranno riscattarsi e portare a casa i primi due punti della stagione, anche noi vogliamo rispondere sul campo dopo la brutta prestazione di domenica scorsa contro l’Urania Milano".

Simone Barbante: “Contro Orzinuovi dobbiamo tirare mettere in campo tutte le nostre energie per affrontare la gara con lucidità e durezza, esattamente come abbiamo fatto nei primi tre incontri di questo campionato mentre domenica con Milano è mancato tutto, fin dall’inizio. Dobbiamo essere uniti, aiutarci e giocare di squadra, l’uno per l’altro. Siamo un roster giovane, ognuno di noi deve dare il proprio contributo”.

I MEDIA: DOVE SEGUIRE LA PARTITA L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Pallacanestro Biella. La gara sarà trasmessa in streaming su LNP PASS e via radio su Radio City, Official Radio dei rossoblù. Il match sarà trasmesso in differita da ReteBiella TV (canali 91 e 190 DTT), televisione ufficiale di Pallacanestro Biella, venerdì 18 dicembre alle 21.