Un welfare per lo spettacolo: risposte e proposte Fase 2

La pandemia da SARS-CoV-2 ha scoperto ulteriormente i nervi di un settore strategico del "Made in Italy" che da sempre, a fronte di un grande apprezzamento internazionale, gode in patria di pochissime tutele, tanto da minarne addirittura le fondamenta giuslavoristiche.

Ci riferiamo ai lavoratori del mondo dello spettacolo ovvero a quella vasta congerie di figure professionali che permettono alla cultura italiana di fare da volano per l'economia "domestica", ma anche da formidabile biglietto da visita per il nostro Paese all'estero.

A fronte di chi, ancora oggi, varcata la soglia del terzo millennio, sostiene che di cultura non si possa vivere, c'è, al contrario, una vasta platea di operatori del settore cultura che, anche prima del Covid, non aveva sufficienti tutele. Lavoratori fragili, per così dire, che l'emergenza sanitaria ha colpito con la forza dirompente di un treno in corsa.

Cosa fare, dunque? Proprio per trovare una soluzione che possa attribuire le dovute tutele ai lavoratori del settore cultura e spettacolo e per rispondere all'inazione di chi fa solo parole, nei giorni scorsi è stato presentato alla Camera un nuovo disegno di legge che prefigura una sorta di "Statuto delle lavoratrici e dei lavoratori del mondo dello spettacolo".

Durante la prima serata di mercoledì 18 novembre 2020 è stato esposto il documento con Chiara Gribaudo del Partito Democratico: "Abbiamo presentato una nuova proposta di legge che punta a dare finalmente un sistema, un’architettura di welfare a questo mondo - ha spiegato la parlamentare del PD sulla sua bacheca Facebook -. Perché è nella cultura diffusa che nasce la possibilità di creare innovazione e coesione sociale. Affrontiamo quindi temi contrattuali, di assicurazione, malattia, maternità, welfare, tassazione e strumenti efficaci per la formazione professionale continua, perché più c’è formazione più la qualità del sistema sarà maggiore".

"Dobbiamo dare nuove tutele alle lavoratrici e ai lavoratori dello spettacolo - ha aggiunto Chiara Gribaudo -. L'emergenza sanitaria ha fatto letteralmente esplodere la fragilità e la precarietà intrinseca di questo settore. Teatri e cinema chiusi, palchi vuoti e piazze silenziose, sono una dolorosa mancanza per tutti noi ma una vera e propria tragedia per migliaia di lavoratrici e lavoratori, che non hanno mai avuto un vero e proprio welfare".

"Ai professionisti dello spettacolo serve una protezione sociale vera, al pari di quella riconosciuta a tanti altri lavoratori - afferma Rinaldo Chiola – e anche i diritti dei lavoratori dello spettacolo meritano tutele". Senza di loro, senza cultura, senza spettacolo ci sentiamo tutti più poveri e più soli. Per questi motivi il Tavolo lavoro del PD Biellese ha organizzato una seconda serata con i colleghi piemontesi ed il segretario regionale per restituire risposte alle tante domande raccolte ed ha organizzato un incontro con gli operatori della cultura e dello spettacolo che si è svolto venerdì 11 dicembre 2020 alle ore 18.30.

Un momento di sintesi sullo stato dell'arte, ma anche di confronto e di risposte per rendere perfettibile l'iter parlamentare del disegno di legge. A tenere le fila del discorso è stato, infatti, proprio Rinaldo Chiola con la presenza di Rita De Lima e del segretario piemontese del PD Paolo Furia.

Sintesi delle domande con risposte fornite dall’onorevole Gribaudo e riportate di seguito.

D) Per poter accedere agli aiuti come verranno individuate le persone? E gli aiuti saranno tarati sulla base del fatturato?

R) Gribaudo:

Il sostegno della nostra proposta per i lavoratori dello spettacolo segue principalmente due strade: da una parte riduce i requisiti per accedere alla NASPI per questa speciale categoria di lavoratori, tenuto conto dei bassi numeri di giornate di contribuzione e la amplia anche ai lavoratori autonomi. Dall’altra, crea un’indennità specifica per questo mondo e per i frequenti intervalli fra un lavoro e l’altro. Il requisito principale è aver lavorato almeno tre anni. La durata e l’importo dell’indennità sono tarate sui giorni e importi di contribuzione, in maniera simile alla NASPI, ma i due sussidi non si possono prendere in contemporanea.

D) C'è voluta una pandemia per riflettere sulle precarietà di questo settore

R) Gribaudo:

La situazione di precarietà accentuata dalla Pandemia ha sicuramente riportato alla luce l’attenzione su un sistema fatto di “problemi antichi” come ho più volte accennato. Personalmente ero al lavoro su questo tema da tempo, sulla scia di una serie di interventi legislativi per i lavoratori precari e atipici, come la legge 81 del 2017, lo Statuto dei Lavoratori autonomi. In quello stesso anno, il 4 maggio, ho partecipato alla presentazione della ricerca “Vita da artisti”, realizzata dalla Fondazione Giuseppe Di Vittorio proprio sui lavoratori dello spettacolo. Quell’analisi e quei dati sono la base su cui poggia questo disegno di legge, che spero possa rispondere proprio ai «problemi antichi» intrinsechi del settore, con lo scopo di «mettere ordine al disordine» che lo attanaglia da sempre, dal punto di vista normativo.

D) Non sarebbe meglio fare una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali e del welfare invece di ragionare per settori? Il problema principale del settore è la mancanza di una reale politica che permetta a cultura e spettacolo di smettere di essere di nicchia per divenire motore di crescita sociale ed economica del paese. Le risorse del recovery fund da questo punto sarebbero utili.

R) Gribaudo

Con questa proposta di legge vogliamo stabilire un punto di partenza per un’organica riforma del welfare dello spettacolo e del settore culturale e creativo. Sicuramente è necessario rivedere complessivamente il sistema degli ammortizzatori sociali: sono una convinta sostenitrice della necessità di misure universali e in Parlamento stiamo lavorando in questo senso. Questo settore ha però specificità intrinseche rispetto ai tempi di non lavoro e di formazione, per le quali abbiamo bisogno di misure ad hoc. Sono d’accordo sul fatto che il settore debba e possa essere un vettore di lancio per una crescita sociale ed economica del paese.

Con questa legge infatti, allineandoci ad un piano e a sollecitazioni di più ampia portata anche da parte del Parlamento europeo, vogliamo garantire una semplificazione amministrativa e fiscale al settore al fine di renderlo più dinamico, favorendo l’emersione del lavoro nero e lo sviluppo di una riconoscibilità sociale del lavoro nel mondo dello spettacolo. Introduciamo incentivi, credito d’imposta e possibilità di versare i contributi ENPALS anche per attività di insegnamento, nonché uno sportello unico per lo Spettacolo occasionale per semplificare l’accesso ai certificati di agibilità.

D) Considerazione da addetto ai lavori, non è una domanda in senso stretto, vi invito a considerare che lo schema contributivo di ENPALS è estremamente stratificato: in sintesi, una strategia di estensione della NASPI ai lavoratori dello spettacolo, di fatto, risulta sostenibile soltanto ai lavoratori che sono già tutelati, quelli inquadrati nei contesti stabili, quelli sostenuti dal FUS. Più dell'80% dei lavoratori dello spettacolo NON lavorano in strutture inquadrate: questo comporta che - sostanzialmente - le loro giornate di retribuzione ENPALS siano estremamente ridotte, con il rischio - come per il caso dei 600 € di maggio scorso - di essere al di sotto delle giornate minime richieste.

C'è un nodo macroeconomico che va sciolto a monte: detassare la cultura in fondo al processo ha poco senso, la crisi sistemica del settore è un mix di risorse allocate a monte (anche dallo Stato, con il FUS e l'Extra FUS che sono sostanzialmente delle lotterie, ma non solo) e di ritardo nella liquidazione delle risorse assegnate.

Il combinato disposto di indebitamento del vertice del settore (chi organizza) verso chi dispone il lavoro (le imprese) e chi lo realizza (lavoratori e lavoratrici), produce una mostruosa catena di assenza di liquidità, crediti inesigibili che si spostano da un anno all’altro, da un’edizione all’altra, da una stagione all’altra. Questo scenario va disinnescato, perché genera le crisi economiche che abbiamo visto nel lockdown.

R) Gribaudo

Innanzitutto grazie per i suggerimenti. Questa PdL è nata anche grazie allo sforzo congiunto di alcuni esponenti di questo settore che hanno voluto, come si dice, mettere le mani in pasta e suggerire spunti pragmatici. Innanzitutto noi allarghiamo le possibilità di accedere alla NASPI a chi lavora con partita IVA e dimezziamo le giornate necessarie per i lavoratori dello spettacolo. Dal punto di vista dei ritardi nei pagamenti, è un punto molto controverso per tutto il settore privato, senza contare l’eterna discussione sui ritardi della pubblica amministrazione. E’ giusto e sacrosanto rivendicare pagamenti in tempi adeguati, credo che durante l’iter della PdL sarà possibile immaginare norme dedicate a questa difficoltà del mondo dello spettacolo.

D) Urgente inserire il principio del TAX credit (che c’è nel cinema) anche nella produzione teatrale, musicale e in genere nel mondo della cultura. Questo permetterebbe l’arrivo di capitali privati più facilmente.

R) Gribaudo

Mi sembra un’idea interessante, anche se da verificare attentamente. Nel cinema si muovono grandi capitali privati, ma la produzione probabilmente è soggetta ad un controllo più facile da parte del Ministero. Nel teatro molto più spesso i finanziamenti pubblici, anche di livello locale, sono essenziali e accanto ai grandi palcoscenici si muovono migliaia di professionisti e compagnie. Può essere un modo per garantire sponsorizzazioni a piccole compagnie tramite imprese locali, ma da circoscrivere attentamente per evitare distorsioni.

D) La verità è che noi dello spettacolo non siamo mai stati uniti, non siamo mai riusciti a fare lobby

R) Gribaudo

Sicuramente un gruppo di pressione forte ed unitario ha un maggiore potere di influenza. Uniti, senza partigianeria, si creerebbe un amalgama di diverse realtà ed interessi sotto il comune denominatore della cultura.

Forse da questo punto di vista la pandemia ha davvero cambiato la sensibilità del settore. Ad esempio è nato SCENA UNITA, fondo che come ben sapete, è stato creato da artisti e personalità dello spettacolo italiano per dare sostegno ai lavoratori dello spettacolo e a nuove progettualità. Sarebbe bello se questa iniziativa, con duplice natura di sostegno “da dentro il settore” e da portavoce, continuasse dopo la PdL e a “normalità” ripresa.

D) La cultura diffusa è stata molto riscoperta in questo tempo di pandemia. Dobbiamo ampliare, ma soprattutto tutelare il ruolo di propulsore di una cultura diffusa e pubblica che con la sua azione alimenta profondità di pensiero e progettualità sostenibili.

R) Gribaudo

Dobbiamo continuare a far sì che la cultura sia sempre più diffusa e non limitata a élite o classi sociali. La cultura, de facto e de iure, appartiene a tutti. Intervenire a livello legislativo per contribuire a tutelare i lavoratori dello spettacolo vuole avere questo scopo ultimo (anche se azzarderei primario): rendere la cultura libera.

Questa pandemia e questi decenni, tuttavia, devono farci capire l’importanza della grande rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo: abbiamo a disposizione strumenti dapprima impensabili per la condivisione del sapere e della cultura stessa. Bisogna conciliare questa evoluzione digitale con i cambiamenti del lavoro culturale.

D) Noi professionisti siamo tutti partite IVA, non è solo spettacolo ma nutrimento sociale. Per l’opinione imperante siamo solo un hobby. Ora siamo alla fame!

R) Gribaudo

Lavoro per questo: per tutelare e dare riconoscimento a chi vive di cultura (non solo in senso metaforico) e non ha le tutele del lavoro dipendente classico. Sono consapevole del fatto che l’emergenza pandemica non sia terminata e che il futuro ci riserverà scenari ancora incerti; è giusto intervenire per garantire a tutti un giusto tenore di vita. La PdL cerca di garantire gli stessi diritti a lavoratori autonomi e dipendenti, anche allargando l’accesso a misure come malattia e maternità da cui tipicamente le partite IVA vengono escluse.

E’ stata inviata anche una scheda di 9 punti per la riforma dello spettacolo e a tal proposito la Parlamentare ringrazia.