Pedemontana, Delmastro (FdI): "Un Commissario ad acta idea condivisibile e condivisa e vincente"

"L'idea di un Commissario ad acta per la realizzazione, nel minor tempo possibile, della c.d. "Pedemontana Piemontese" -scrive Delmastro- è idea condivisibile e condivisa e vincente. L'intero gruppo di Fratelli d'Italia e i commissari nella competente commissione seguiranno la vicenda nella convinzione che le risorse europee previste per la ripresa post pandemica debbano essere quanto più possibile indirizzate in spese di investimento che sostengano la crescita della Nazione nel lungo periodo. In questo senso ogni investimento infrastrutturale è investimento sulla crescita, sul futuro e a beneficio anche delle future generazioni".

"Senza un supporto fattivo da parte delle istituzioni, l’intero quadrante della Regione Piemonte rischierebbe un esiziale contraccolpo economico in virtù dei ritardi connessi alla realizzazione del collegamento stradale Masserano-Ghemme, la cosiddetta 'Pedemontana piemontese'; secondo quanto riferito dai Presidenti, l’attuale iter autorizzativo prevede l’avvio del cantiere solo nel 2023, secondo la migliore delle ipotesi; oltre ai problemi produttivi, organizzativi e finanziari provocati dall’emergenza sanitaria le aziende manifatturiere e delle costruzioni sono sempre più penalizzate dagli svantaggi competitivi dovuti alle carenze del territorio; l'alluvione di ottobre ha fatto crollare il ponte tra Romagnano Sesia e Gattinara, compromettendo in modo molto serio la viabilità della zona. L’ipotesi di dover attendere oltre un biennio soltanto per vedere avviata la gara per la realizzazione di un’infrastruttura di cui si parla da 40 anni è del tutto irricevibile".

"A giudizio dell’interrogante -conclude di Fratelli d'Italia- sarebbe necessario procedere a individuare un Commissario “ad acta”, sull’esempio positivo del 'modello-Genova', che sia in grado di snellire l’iter procedurale dell’opera ed evitare un ulteriore allungamento dei tempi che rischierebbe di portare al collasso il sistema produttivo biellese e quello valsesiano, insieme alle relative filiere dell'edilizia, con un impatto fortemente negativo sull’economia di ben tre province: Biella, Vercelli e Novara; i danni provocati dal maltempo di inizio ottobre hanno aggravato una situazione di crisi che in alcuni comparti è ormai molto preoccupante; le imprese del territorio profondono quotidianamente ogni sforzo per recuperare produttività ma non possono resistere a lungo in condizioni di costante emergenza e di oggettivo svantaggio infrastrutturale.

Inoltre non è possibile neanche accettare che una burocrazia ottusa continui a bloccare lo sviluppo, e, in alcuni casi, l’esistenza stessa delle aziende di Biella, Vercelli e Novara; il 2020 è stato l’anno del Covid e dell’alluvione in Piemonte. Sarebbe imperdonabile che diventasse anche l’anno della fine delle speranze per la realizzazione della Pedemontana; -: quali siano gli intendimenti del Governo in merito alla possibilità di nominare un commissario ad acta, sull’esempio positivo del “modello-Genova”, per la realizzazione del collegamento stradale Masserano-Ghemme (Pedemontana piemontese)".