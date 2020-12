A Pralungo arriva la corsa con percorso virtuale: “Ricavato? Devoluto in beneficenza”

C'è molta nostalgia nel Biellese per le corse podistiche. In attesa di poter tornare a correre su percorsi noti alla popolazione, è in arrivo una nuova e originalissima iniziativa.

A presentarla Alberto Miglietti: “In questo periodo di restrizioni ho pensato di organizzare questo evento virtuale, per condividere con voi la gioia di poter indossare un pettorale ed assaporare l'adrenalina che si rilascia quando si è pronti alla partenza. In questo evento non ci sono limiti. Si può correre in cielo, terra, mare: l'unico limite è la nostra fantasia. La corsa virtuale si svolgerà dal 19 dicembre al 6 gennaio 2021. L'intero ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza all'associazione Genitori & Giovani odv che si occupa di collaborare con le scuole del paese di Pralungo, finanziando vari progetti e cercando di creare aggregazione tra i ragazzi organizzando vari eventi dedicati a loro”. A tutti i partecipanti verrà rilasciato l'attestato di partecipazione all'evento. Per potersi iscrivere utilizzare i link e per maggiori info mandare una mail a alberto.miglietti@virgilio.it https://www.appnrun.it/evento/1401/ Virtual+Tartarunner+Christmas+Edition++5K https://www.appnrun.it/evento/1403/ Virtual+Tartarunner+Christmas+Edition++10K