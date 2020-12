I Carabinieri salvano un cane smarrito e impaurito sulla strada ad alto traffico

Nella primissima mattinata di ieri, a Cossato, in via per Castelletto Cervo, è stata segnalata la presenza di un cane che vagava pericolosamente tra le auto in transito in corrispondenza dell’ingresso della superstrada. Sono immediatamente intervenuti i Carabinieri del locale Nucleo Radiomobile che sono riusciti ad avvicinare in sicurezza l’animale smarrito, spaventato dal traffico circostante ed a tranquillizzarlo.

Fortunatamente il cane, un bellissimo golden retriever, era munito di collare con il numero di telefono della proprietaria, residente poco distante dal luogo del ritrovamento. La donna, avvisata dai militari, si era già attivata senza successo nella ricerca della propria bestiola ed ha accolto la notizia con comprensibile gioia, ha ringraziato i Carabinieri e subito dopo è arrivata sul posto per recuperare il fedele amico.