Biella - Beccati mentre tentano il furto in un'auto: denunciati due biellesi dalla Polizia

Tentato furto aggravato, minacce e sanzioni per ubriachezza, queste le denunce a carico di due biellesi collezionate nel pomeriggio di mercoledì a Biella.

Tutto è partito da una segnalazione alla centrale operativa di un cittadino che ha notato la coppia scassinare la portiera di un'auto parcheggiata in via Galilei. L'immediato arrivo delle Squadre volanti della Polizia ha messo in fuga i ladri, fermati però a poche decine di metri di distanza. Alla vista degli agenti, i due, in evidente stato di ubriachezza, hanno iniziato il loro show personale di minacce e insulti all'indirizzo dei poliziotti.

Si tratta di due uomini di 38 e 53 anni, entrambi di Biella e già noti alle forze di polizia. Dall'auto non sono riusciti a portare via nulla, il che non è valso però alle inevitabili denunce per furto aggravato e minacce oltre alla sanzione per ubriachezza molesta.