In sella a due renne Babbo Natale è atterrato all'aeroporto di Cerrione. E una bimba chiede l'autografo FOTO

"Scusi Babbo Natale potrebbe farmi un'autografo?". E con questa richiesta singolare ma molto tenera di una bimba di Cerrione, questa mattina è atterrato all'aeroporto di Cerrione, con 2 Renne, Babbo Natale e la compagna Befana. Quest'anno, veramente irriconoscibili.

Si sono recati in via Kennedy, hanno incontrato i bambini dell'Infanzia. Hanno ascoltato le loro bellissime poesie ed i canti. Hanno donato caramelle ed una mascherina cucita dagli Elfi, prima di raggiungere in via Adua, la Primaria ed donare mascherine ed un bellissimo albero di Natale con gli auguri nella lingua di tutti i paesi gemellati con Cerrione.

Erano accompagnati dal Sindaco Anna Maria Zerbola e dagli Amministratori che hanno ascoltato bellissime poesie. "Un grazie particolare -precisa il primo cittadino- a Babbo Natale, alla Befana ed a tutti i docenti per il momento di normalità. Bellissimi gli occhi sorridenti dei ragazzi". Ora babbo Natale proseguirà il suo giro regali, chissà, magari in qualche altra scuola biellese. Di sicuro in tutte le case.