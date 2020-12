Cossato, alla scuola Parlamento un Natale davvero speciale

Per combattere l’emergenza Covid – 19 alla scuola primaria Parlamento di Cossato tanta gioia, creatività ed entusiasmo nel preparare i progetti “Piccoli cittadini consapevoli” e “Giardino fiorente, giardino coinvolgente”. Le classi hanno aderito all’iniziativa per donare un pasto o offrire beni per una raccolta alimentare. Sono stati inviati auguri e ringraziamenti alla casa di riposo Gallo di Cossato e all’ASL di Biella e hanno contribuito a rendere festose alcune vetrine di negozi della città.

Gli alunni hanno allestito l’albero di Natale della scuola con addobbi legati al progetto “Plastic free” e “Odiamo gli sprechi” e abbellito porte e finestre a tema natalizio. Ultimo tocco magico, i piccoli giardinieri hanno iniziato a fiorire un “bordo terrazzo” con viole giallo Parlamento.