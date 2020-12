A Castelletto Cervo arriva il “bonus spesa bis”

Con il titolo di “bonus spesa bis” il Comune di Castelletto Cervo ha lanciato la nuova distribuzione dei buoni di solidarietà alimentare in favore dei residenti in paese, che si trovano in stato d bisogno economico e necessità di generi alimentari e beni di prima necessità, per effetto del covid-19, e che non percepiscono contributi pubblici (in particolare sono esclusi i percettori di reddito di cittadinanza e NASPI).

Sul sito internet comunale sono pubblicati il modulo di autocertificazione per presentare domanda e l’avviso della campagna dove sono indicati i criteri di concessione ed il valore del ticket, le modalità di erogazione ed i controlli.

Fino alle 12 di venerdì 18 dicembre, gli aventi diritto devono inviare il modulo di autocertificazione, compilato e firmato, all’indirizzo mail demog.castelletto@ptb.provincia.biella.it : il Comune non accetterà le istanze pervenute oltre il termine, salvo eventuali proroghe che saranno comunicate sul sito comunale. Le persone sprovviste di mail possono consegnare la domanda in municipio, previo appuntamento allo 0161859116.

I buoni si potranno spendere negli esercizi commerciali, il cui elenco, a partire da venerdì, sarà pubblicato e costantemente aggiornato sul sito internet del Comune.