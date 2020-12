Dal Nord Ovest - Osteoporosi Piemonte ha lanciato l’allarme sull’osteoporosi

a pandemia non ha colpito solo le persone che hanno contratto il covid, ma anche tutti quei pazienti che avevano bisogno di cure ma non ne hanno avuto la possibilità. Un’inchiesta del British Journal of Surgery ha stimato che sono stati 28 milioni gli interventi rimandati, 410 mila solo in Italia. All’annuale Congresso della Fondazione Osteoporosi Piemonte è stato lanciato l’allarme sull’incidenza della pandemia nella cura all’osteoporosi. Infatti, se gli interventi rimandati sono stati così numerosi, per le visite di prevenzione e controllo è andata anche peggio.

L’osteoporosi, definita anche “nemico invisibile”, è una malattia insidiosa, che spesso non viene individuata, se non tardivamente, perché si associa a sintomatologie fuorvianti: senso di spossatezza, dolore articolare. Ma colpisce ben 5 milioni di italiani, fra i quali 3,5 sono donne. Se non viene diagnosticata in tempo i rischi per le persone sono alti, infatti una delle conseguenze più diffuse è la frattura del femore, che determina una scarsa qualità di vita, con riduzione della statura e difficoltà deambulatoria.

Proprio per il suo effetto debilitante i medici durante il congresso hanno lanciato il loro allarme, nonostante si rendano conto che in un momento in cui tutta l’attenzione è rivolta alla ricerca di una cura per il Covid-19, l’osteoporosi appaia come un problema di second’ordine. Ma i pazienti che vengono maggiormente colpiti dall’osteoporosi sono nella stessa fascia d’età di quelli del Covid, il che potrebbe anche determinare un doppio problema: ammalarsi sia dell’una che dell’altra patologia.

Ma com’è possibile cercare tutelarsi? La prevenzione è essenziale. L’osteoporosi è correlata alla rilevazione di un livello di vitamina D bassa che comporta una carenza di calcio per il buon stato dell’apparato scheletrico e del sistema nervoso. Se si riscontra un deficit di questo tipo, si deve assolutamente integrare immediatamente il nutriente sia con un’adeguata esposizione solare (nel rispetto della pelle), sia con integratori di vitamina D che riportano in equilibrio l’organismo nel giro di poche settimane.

Ma per creare uno stato di salute ottimale e tenere sotto controllo l’osteoporosi è necessaria anche una regolare attività fisica giornaliera di almeno una trentina di minuti al giorno, meglio se all’aria aperta in modo da avere un doppio beneficio. Per capire il livello di vitamina D nel sangue e poter escludere ogni possibilità di presentare una situazione di osteoporosi, è opportuno fare il test per il dosaggio del 25-OH-D. Consiste in un semplice prelievo del sangue, ed è possibile farlo anche in cliniche private e strutture extraospedaliere, in modo da saltare le file impossibili da Covid - 19.

“L’osteoporosi è una grande pandemia silenziosa, pochi se ne occupano” ha affermato la vicepresidente della Fondazione Osteoporosi Piemonte Onlus al Congresso, Stefania Chinellato. L’unico modo in questo momento per occuparcene noi per primi, è prenderci cura della nostra salute, prevenendo e verificando i piccoli allarmi che il nostro corpo ci manda.