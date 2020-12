Scuola, inizia il Natale Digitale del Ministero: apre l'evento la ministra Azzolina

Oggi, giovedì 17 dicembre, dalle ore 10.00, il Ministero dell’Istruzione celebrerà, come da tradizione, il Natale Digitale, evento che darà la possibilità alle scuole di valorizzare i progetti didattici realizzati con l’utilizzo delle tecnologie in occasione delle prossime feste. Durante l’iniziativa sono previsti laboratori didattici e formativi per studentesse e studenti e per i docenti. Quest’anno tutto si svolgerà online.

Ad aprire la mattinata, il saluto della Ministra Lucia Azzolina. Durante l’evento interverrà anche la Vice Ministra Anna Ascani. Il Natale Digitale del Ministero dell’Istruzione, quest’anno, assume un valore ancora più particolare, data la fondamentale accelerazione sul digitale vissuta dalla scuola durante la pandemia. Accelerazione che ha consentito agli Istituti scolastici di poter continuare a garantire il diritto allo studio e a progettare anche nei periodi più difficili del lockdown.

L’evento potrà essere seguito in diretta al link: vimeo.com/scuolafutura