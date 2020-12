A Valdilana arriva Tessere di nuovi spazi, il progetto di recupero degli edifici abbandonati

“Valdilana – Tessere di nuovi spazi” è il progetto che il comune di Valdilana ha lanciato per favorire la rinascita del suo patrimonio abbandonato dismesso o sottoutilizzato, in partnership con la Fondazione Riusiamo l’Italia.

Il Comune di Valdilana ha avviato una prima mappatura di alcuni beni pubblici suscettibili di riuso e rigenerazione e su tali basi intende sollecitare altri operatori che intendano mobilitarsi per il rilancio dell’economia locale a rendersi disponibili a segnalare le relative proprietà in stato di dismissione. La presentazione in streaming rappresenta il primo incontro pubblico per informare sia la collettività locale che più in generale il potenziale pubblico di riattivatori di spazi abbandonati anche di altre città o territori vicini e lontani.

Con il 2021 ci si attiverà per estendere il numero di edifici disponibili per forme di riuso e riattivazione e con varie occasioni di incontro e approfondimento. Il programma della serata è il seguente: Saluto del Sindaco Mario Carli e Introduzione al progetto dell’Assessore Cristina Sasso; poi intervento di Roberto Tognetti, Direttore della Fondazione Riusiamo l’Italia, dal titolo "L’approccio RIUSIAMO L’ITALIA in Valdilana; a seguire, Giovanni Campagnoli, Presidente della Fondazione Riusiamo l’Italia, con Potenzialità generative del riuso urbano tra valorizzazione del talento e nuova occupabilità giovanile.

Dialogo con il pubblico, interazione in base a domande, proposte e commenti. L'evento è stasera, giovedì 17 dicembre, dalle 21 alle 23 in diretta Facebook sulle pagine @valdilanatesserespazi @Riusiamolitalia