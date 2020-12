Cossato, minoranza diserta Commissione per protesta. "Critiche strumentali" per la maggioranza

“Oggi i gruppi di Pd, Italia Viva e Revello Controcorrente non parteciperanno alla Commissione per protesta e solidarietà reciproca nei confronti di chi non può permettersi di non lavorare in un momento come questo: chissà che la maggioranza capisca il messaggio”. A scriverlo, in una nota stampa congiunta inviata ai giornali locali, i gruppi consiliari di minoranza di Cossato.

“Ancora una volta – sottolineano - le commissioni consiliari a Cossato vengono convocate in orari incompatibili con quelli di chi lavora e non ha la possibilità di chiedere permessi o ferie. Ad esempio oggi, mercoledì 16, la prima commissione è convocata alle 16.30 per discutere la variazione bilancio di fine anno e l'accordo con BiPark: scegliere quell'orario mette di fatto la minoranza alla porta, perché come già ribadito più volte non tutti possono disporre del proprio tempo a piacimento. Comprendiamo che a volte gli orari siano di necessità, ma che lo siano sempre non è accettabile, non dopo le numerose richieste di condivisione circa le convocazioni fatte dalle minoranze sia per le commissioni che per i consigli comunali”.

Una presa di posizione chiara che, tuttavia, non trova il pieno sostegno di tutte le minoranze sedute in consiglio comunale: Giovanni Zarrillo di Cossato in Movimento ha preso ufficialmente le distanze: “Ho chiesto spiegazioni all'assessore di competenza (Furno Marchese ndr) e mi è stato detto che per impegni improrogabili non si poteva fare altrimenti. Ne ho preso atto, che ho altro potevo fare? Trovo che questa protesta abbia poco senso e sia strumentale”.

Amareggiato anche il vicesindaco e assessore Carlo Furno Marchese che avrebbe dovuto partecipare ai lavori di Commissione: “Sono 11 anni che prendo parte a Commissioni e non ho mai mancato a questi appuntamenti. C'è sempre stata tutta la disponibilità a venire incontro a tutti ma oggi ho un impegno a cui non posso mancare e viene fuori questa protesta. Se la minoranza vuole fare polemica è loro diritto e facciano ciò che credono. Ma c'è un limite a tutto. Non trovo motivazioni in queste polemiche se non politiche”.

Sulla questione interviene anche il presidente del consiglio comunale Mariano Zinno: “Si è dimostrata ampia disponibilità venendo incontro alle richieste della minoranza. Ieri avevamo spiegato che per motivi organizzativi non si poteva fare in modo diverso. Il caso mi sembrava chiuso. Ora, leggere queste polemiche mi sembra strumentale. Mi spiace che la minoranza si metta sull'Aventino non partecipando ai lavori di Commissione”.