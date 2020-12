A Crevacuore Comune e Pro Loco scendono in campo per il Cuore di cioccolato Telethon

Il Natale è momento di solidarietà e attenzione alle persone meno fortunate. La Fondazione Telethon si fa promotrice di un grande evento benefico in collaborazione con il comune di Crevacuore e la Pro Loco.

“Anche nel 2020 torna il Cuore di cioccolato Telethon, un dono simbolo di generosità per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, che proprio nel contesto dell’emergenza attuale non deve fermarsi – spiega il sindaco Ermanno Raffo - Il Cuore si conferma così un’ottima scelta come regalo di Natale per amici e parenti. In questo anno particolarmente difficile, grazie all'aiuto dei volontari della Pro Loco, il Comune, aderendo al progetto Telethon, scende in campo per presentare l’iniziativa e distribuire il Cuore di cioccolato nella mattina di sabato 19 dicembre nella Piazza del Mercato, e dare così nuova linfa alla ricerca.

Alla luce dell’attuale emergenza in corso la distribuzione verrà effettuata in sicurezza e nel rispetto delle norme in vigore. Diventa sempre più importante fare donazioni e azioni concrete per aiutare i ricercatori a sviluppare nuove cure per un numero sempre più alto di malattie genetiche. Un piccolo gesto che noi tutti siamo invitati a fare per garantire un futuro migliore ai malati. Appuntamento dunque a Crevacuore per sostenere, con una piccola donazione, la ricerca scientifica e far sentire la nostra vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie”.