Banca Sella, l’open banking al servizio della consulenza finanziaria indipendente

Banca Sella aumenta la sua offerta dedicata alla consulenza indipendente. Dopo aver lanciato una piattaforma web e un conto corrente dedicato per rendere più semplice e veloce l'esecuzione degli investimenti e la comunicazione tra professionista, banca e cliente, Banca Sella consente ora ai consulenti indipendenti che utilizzano la piattaforma eXact di Analysis di integrare tramite API i propri sistemi con portafogli dei clienti che hanno sottoscritto il conto Consulenza Indipendente della banca.

Grazie all’integrazione tecnologica tra i sistemi di Banca Sella ed Analysis, i numerosi consulenti indipendenti (consulenti finanziari autonomi, società di consulenza finanziaria e società di intermediazione mobiliare) che oggi utilizzano la piattaforma di consulenza “eXact” di Analysis, potranno infatti beneficiare di processi operativi semplificati ed innovativi grazie alla completa interazione real time tra i propri sistemi e i portafogli dei propri clienti che hanno sottoscritto il Conto Consulenza Indipendente di Banca Sella.

La comunicazione digitale tra i sistemi è stata resa disponibile grazie ad appositi protocolli sicuri API (Application programming interface) resi disponibili da Fabrick, la prima realtà strutturata nata in Italia con il preciso obiettivo di favorire l’open banking. La soluzione rappresenta uno dei primi esempi nel nostro Paese di digitalizzazione tra sistemi informativi diversi realizzato proprio in ottica open banking e dedicato al mondo degli investimenti finanziari.

La soluzione è stata pensata per creare valore aggiunto dalla relazione digitale per il consulente e per il cliente. A seguito dell’opportuna autorizzazione da parte del cliente, il consulente indipendente può ora consultare su una base certa il portafoglio del cliente, lo stato degli ordini in corso e trasmettere a Banca Sella copia delle nuove raccomandazioni di investimento da lui emesse alla clientela. Banca Sella al ricevimento della copia di una raccomandazione predisporrà automaticamente gli ordini di investimento per conto del cliente, al fine di facilitarne il compito, e gli darà poi una notifica digitale. Il cliente, dopo aver preso visione degli ordini preparati, potrà agevolmente disporne l’esecuzione sui mercati finanziari, dandone conferma alla banca tramite l’inserimento di un apposito codice sicuro “One Time Password”.

L’integrazione tra i sistemi di Banca Sella e la piattaforma di Analysis si traduce in una consistente semplificazione operativa sia per i consulenti indipendenti sia per i clienti investitori che intendono avvalersi di queste nuove figure professionali, il cui numero sta gradualmente crescendo dopo la recente regolamentazione. La nuova offerta è stata presentata nel corso del Fee Only Summit, l’evento annuale dedicato al mondo della consulenza finanziaria indipendente che quest’anno si svolgerà in modalità digitale.