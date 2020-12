Biella, la stagione teatrale Biella in scena va in streaming con cinque spettacoli gratuiti

Grazie alla preziosa collaborazione de Il Contato del Canavese, concessionario del Teatro Sociale Villani, la Città di Biella ha il piacere di comunicare la nascita di un calendario di appuntamenti da vivere in diretta via streaming, su tv e sui social network. A causa dello stop forzato della stagione teatrale, per via delle limitazioni dettate dalla pandemia in corso, l’assessorato alla Cultura e il Contato del Canavese hanno deciso di collaborare per proporre comunque al pubblico degli eventi da vivere da casa.

Dice l’assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino: “Questa pandemia e le restrizioni in corso hanno letteralmente messo in ginocchio il comparto della cultura, ma noi non ci arrendiamo. Nelle scorse settimane avevo annunciato che avremmo lavorato per cercare di portare la stagione teatrale nelle case dei biellesi e finalmente ci riusciamo con una serie di appuntamenti davvero interessanti. Un ringraziamento speciale va a tutto lo staff del Contato del Canavese che pur tra mille difficoltà ci ha creduto e ci ha supportato per la logistica e per l’organizzazione. Insieme usciremo più forti in vista di un futuro che dovrà ripartire dalla cultura”.

Questo il messaggio dello staff del Contato del Canavese: “Ringraziamo l’Amministrazione comunale di Biella e l’Assessorato alla Cultura che con entusiasmo hanno appoggiato l’iniziativa. Lasciamoci alle spalle quest’anno incredibile e prepariamoci ad accogliere il 2021 con un sorriso, un po’ di fiducia e tanta responsabilità. L’incertezza regna ancora sovrana, però un regalo vogliamo farvelo per ricordarvi che siete affettuosamente nei nostri pensieri”.

In locandina il calendario degli spettacoli