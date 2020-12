Raffica di case visitate dai ladri in Valle Elvo: Carabinieri sulle tracce di una coppia di ladri

Alcuni non riusciti altri messi a segno, fatto è che ieri pomeriggio, a detta di testimoni, sarebbero in due i ladri che hanno visitato diverse abitazioni in valle Elvo, seminando la paura. Ma alla fine senza raccogliere i frutti sperati. Ma le persone hanno notato questo fuggi fuggi della coppia verso la quale probabilmente i Carabinieri sono già sulle loro tracce.

Proprio sull'ora di pranzo, nella zona a Zubiena Pra Gros, sono stati visti scappare da un immobile, senza esser riusciti ad asportare nulla di prezioso, una coppia di persone. Poco sotto la zona, sulla Settimo Vittone, ancora due persone sono entrate in un alloggio ma essendo disturbati sono scappati per i boschi.

A Mongrando via Trucco Bello, dopo le 17, è scattato l'allarme in un appartamento. Il tempo del proprietario di arrivare a casa e i ladri sono fuggiti con addirittura un televisore e pochi altri oggetti.

Più tardi, alle 19, probabilmente sempre la stessa coppia, ha tentato di entrare in una casa di Netro ma la presenza del proprietario li ha messi in fuga per i boschi. Infine sempre nello stesso comune, in regione Frascheia, i soliti ignoti sono entrati in un alloggio dopo aver infranto un vetro e sono usciti con denaro contante e forse gioielli. I Carabinieri hanno aperto diversi fascicoli.