Regalo speciale per gli anziani di Gaglianico: un messaggio di affetto realizzato dai giovani

Creare un ponte tra generazioni: questo l'obiettivo di Lontani ma Vicini col Cuore, la nuova iniziativa realizzata dall'amministrazione comunale di Gaglianico. “Bambine e bambini, ragazze e ragazzi del nostro paese hanno preparato un messaggio di vicinanza ed affetto con l’unico grande obiettivo di regalare un sorriso speciale” spiega il sindaco Paolo Maggia.

Domenica 20 dicembre, infatti, verrà proiettato il filmato preparato appositamente per gli anziani del paese. “Con questa iniziativa abbiamo voluto creare un monumento di condivisione e vicinanza nonostante le regole del distanziamento - dichiara il sindaco - è molto importante far sentire le persone parte di una comunità. Ringrazio per l’idea e l’impegno profuso la consigliera Filomena Flor sempre attenta alle esigenze dei più deboli”.