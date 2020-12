Niente presepe meccanico e visite ma cittadini non si rassegnano: addobbata via di Callabiana FOTO

Niente Presepe meccanico di Callabiana, né visite notturne pe l'emergenza Covid ma la volontà di festeggiare la festività del Natale non si ferma in paese. Dalla scorsa settimana gli abitanti hanno cominciato ad addobbare la via principale allestendo presepi di pregevole fattura. A regnare la fantasia e la sensibilità di ognuno.

“È sicuramente un bel gesto di speranza per la situazione che stiamo vivendo in questi mesi – spiegano gli organizzatori dei Presepi di Callabiana – Purtroppo quest'anno non faremo alcun evento per la prima volta da più di 20 anni. Non ci sarà niente anche nel percorso 1 quello che va dal presepe meccanico alla locanda Erbavoglio”.