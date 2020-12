A Valle Mosso ecco le parrocchie 2.0 al tempo del Coronavirus

Questo periodo di pandemia ha obbligato anche le parrocchie a riorganizzarsi e a rivedere attività e celebrazioni per poter rispettare i protocolli del distanziamento, ma mantenere il proprio ruolo di servizio spirituale e sociale. Qualche parrocchia ha quindi scelto di utilizzare la tecnologia e il digitale per andare incontro alle diverse esigenze, sia dal punto di vista delle celebrazioni e del catechismo, sia sotto l’aspetto della carità e del supporto alla persona.

“Questa pandemia - afferma don Mario Foglia Parrucin, parroco delle tre comunità di Valle Mosso - ha messo a dura prova tutte le certezze, piccole e grandi, su cui si fondava la nostra routine quotidiana. Di fronte alle difficoltà di questi mesi, dobbiamo cercare di affrontare il cambiamento, vedendolo come una opportunità, un modo per rimettersi in discussione e rivedere processi e usanze. Nel nostro contesto, tutto ciò non è così semplice, ma l’utilizzo delle nuove tecnologie può essere uno strumento per arrivare alle famiglie del catechismo, a chi è a casa in quarantena o agli ospiti della Casa di Riposo “E. Reda”, che da febbraio non posso visitare, nel rispetto delle normative”.

Con le tre comunità, si è pensato di trasmettere le Messe domenicali in streaming, per permettere anche a chi non ritiene di dover uscire, di poter partecipare alle celebrazioni. In particolare, tale iniziativa permetterà ai fedeli di seguire la Messa di Natale (la funzione è in programma per giovedì 24/12 alle 17), cliccando sul link www.parrocchievallemosso.it/eucarestia-live/ del sito parrocchiale.

“Personalmente ritengo - continua don Mario - che sia importante mantenere i legami e le relazioni, per quanto in un modo differente. Per esempio, i catechisti stanno inviando del materiale alle famiglie per vivere uniti il tempo di Avvento e stanno organizzando momenti di preghiera e incontro online. Lo stesso vale per i ragazzi del Post Cresima e gli Animatori dell’Oratorio che sentono la necessità di sentirsi e fare gruppo, anche a distanza. Inoltre, abbiamo costituito alcuni broadcast su Whatsapp, a cui i fedeli hanno la possibilità di iscriversi liberamente: “Bacheca a casa tua” è pensato per gli aggiornamenti pratici e per le comunicazioni relative alla vita parrocchiale; “Formazione a casa tua” è invece riservato alla formazione personale, per trovare il tempo di alimentare cuore, mente e spirito; infine “Pane a casa tua” è una novità del periodo di Avvento e suggerisce una traccia di preghiera in famiglia, per prepararsi al Natale. In aggiunta, si è pensato di intensificare le attività social sulla pagina Facebook (Parrocchie di Valle Mosso) per pubblicare notizie e post di natura parrocchiale e non. Sono tutti canali che aiutano a sentirci uniti, anche se distanti; mi pare ci siano parecchi riscontri positivi e spero in futuro di riuscire a sviluppare maggiormente questi “ministeri”, coinvolgendo nuovi membri delle Comunità”.

Infine, questa necessità di cambiamento è stata risentita anche dal Gruppo Interparrocchiale di Volontariato Vincenziano “Madeleine Delbrêl”, che da anni opera a sostegno delle persone in difficoltà economica, sociale e relazionale. Non solo è stato necessario rivedere l’organizzazione del centro di ascolto e la consegna del “pacco viveri” del Banco Alimentare, ma si sono intensificati gli interventi di aiuto e sostegno, visto l’aumento di casi di povertà sul territorio. “Siamo convinti - conclude don Mario - che essere comunità significa prendersi cura l'uno dell'altro e in questo momento particolare “prendersi cura” è ciò che fortemente risuona nei cuori”.