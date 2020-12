Hai mal di schiena? La soluzione è da Armonia in Equilibrio ASD: Scopri le novità

Il centro Armonia in Equilibrio ASD di Vigliano Biellese apre le porte ad una prova gratuita dei suoi corsi online. In base alle proprie specifiche esigenze, si potranno provare gratuitamente le svariate proposte del programma della piscina-palestra.

Claudio Canessa, responsabile ed istruttore del centro, pone un’attenzione particolare sui corsi di ginnastica per il mal di schiena, ginnastica posturale e di Postural Yoga Therapy, finalizzati al benessere e alla prevenzione della nostra schiena, in particolar modo in un anno difficile e sedentario come il 2020.

Non solo: in programma anche corsi di Pilates e Yoga per il benessere della persona e corsi di tonificazione per mantenersi in forma fisica.

I corsi vengono realizzati attraverso la piattaforma online Sportclubby, perciò sarà semplicissimo seguirli direttamente da casa.

Al termine della prova gratuita, se soddisfatti della qualità dei servizi ricevuti e della professionalità degli istruttori, si potrà scegliere di sottoscrivendo la formula d’iscrizione più indicata o, all’occorrenza, prenotando anche una singola lezione per volta. Sono a disposizione anche i servizi online di Personal Training o video-lezioni in Small Group (2 Persone).

In anteprima, il planning delle lezioni online 2020-21:

È possibile contattare la palestra al 348 0085486 per qualsiasi informazione e per essere guidati al primo collegamento online.



“Aspettateci a casa Vostra con la certezza, quanto prima, di rivedervi in Via Milano 54 a Vigliano Biellese”.

Info: 348 0085486 - www.armoniainequilibrio.com